Чехія схвалила "заморозку" російських державних активів в країні

За словами міністра, уряд сьогодні схвалив "заморозку" російських державних активів у Чехії, яку він запропонував раніше.

"На цьому комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується", - додав Ліпавський.

Конфіскація активів РФ

Україна разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відновлення України. Наразі йде мова про майже 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляв, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку.

Реакція України

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив вдячність Чехії та своєму колезі Яну Ліпавському за принципову позицію", - повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Кулеба також закликав усі країни, які досі не зробили цей крок, наслідувати приклад.

"Російські гроші мають іти на відновлення України, а не на фінансування вбивств і руйнувань", - наголосив міністр.

Допомога Україні від Чехії

Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни із РФ.

Також нагадаємо, що у Міноборони Чехії наприкінці вересня заявили, що країна передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Йдеться про модель - CZ BREN 2.

У середині жовтня в Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній коштом уряду Данії.

Додамо, що днями Сенат Чехії продовжив дію мандата на військову підготовку українських солдатів до кінця 2024 року.

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