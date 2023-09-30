ua en ru
Сб, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2

Чехія, Субота 30 вересня 2023 18:16
UA EN RU
Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2 Фото: Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2 (https://t.me/DPSUkr)
Автор: Каріна Левицька

Чеська Республіка передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Мова йде про модель - CZ BREN 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Чехії.

У п’ятницю, 29 вересня, заступник міністра оборони Даніель Блажковец взяв участь у першому в історії України "Міжнародному форумі оборонної промисловості".

У своєму виступі Блажковец чітко озвучив позицію уряду, що підтримка з боку Чехії триватиме до остаточної перемоги України.

На полях форуму депутат також обговорив з українською стороною поточні спільні проекти на різних стадіях розробки, а також можливості початку співпраці над новими проектами.

"Наша підтримка змінилася від рівня військової допомоги та постачання кінцевої продукції до довгострокової інтенсивної оборонно-промислової кооперації, до якої залучені не лише наші армії, а й підприємства ОПК, як державні, так і приватні. Проте ми хочемо розвинути цю співпрацю ще далі", - наголосив заступник міністра оборони.

В результаті сторони домовились, що Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2.

Крім того, чехи також допоможуть українцям налагодити виробництво боєприпасів. Цей проект втілюватиме компанія Sellier & Bellot.

Форум оборонних індустрій

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) пройшов у Києві 29 вересня. Він обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

За даними МЗС, до альянсу вже приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Чехія допомога армії
NEWS
Росіяни за два тижні до вторгнення провели "цікаву нараду". Буданов розкрив деталі
Росіяни за два тижні до вторгнення провели "цікаву нараду". Буданов розкрив деталі
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних