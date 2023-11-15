Чехия одобрила "заморозку" российских государственных активов в стране

По словам министра, правительство сегодня одобрило "заморозку" российских государственных активов в Чехии, которую оно предложило ранее.

"На этом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается", - добавил Липовский.

Конфискация активов РФ

Украина вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть отправлены на восстановление Украины. В настоящее время речь идет о почти 500 млн долларов.

Среди прочего Bloomberg сообщал, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка.

Помощь Украине от Чехии

Ранее сообщалось, что Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленных на прекращение войны с РФ.

Также напомним, что в Минобороны Чехии в конце сентября заявили, что страна передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.

В середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так и со складов чешских частных компаний на средства правительства Дании.

Добавим, что на днях Сенат Чехии продолжил мандат на военную подготовку украинских солдат до конца 2024 года.

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