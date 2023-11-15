Чехия одобрила "заморозку" российских государственных активов в стране

Сегодня, 15 ноября, правительство Чехии одобрило "заморозку" российской государственной собственности в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости и заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.
По словам министра, правительство сегодня одобрило "заморозку" российских государственных активов в Чехии, которую оно предложило ранее.
"На этом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается", - добавил Липовский.
Украина вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть отправлены на восстановление Украины. В настоящее время речь идет о почти 500 млн долларов.
Среди прочего Bloomberg сообщал, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка.
Ранее сообщалось, что Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленных на прекращение войны с РФ.
Также напомним, что в Минобороны Чехии в конце сентября заявили, что страна передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.
В середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так и со складов чешских частных компаний на средства правительства Дании.
Добавим, что на днях Сенат Чехии продолжил мандат на военную подготовку украинских солдат до конца 2024 года.
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