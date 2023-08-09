Чехія запропонувала допомогу у виконанні кількох пунктів формули миру Зеленського

Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів формули миру, спрямованої на припинення війни з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz .

Глава Міністерства закордонних справ Чехії розповів президенту Петру Павелу про підсумки зустрічі щодо української формули миру, яка відбулася цими вихідними в Джидді.

"Я повідомив йому (президенту - ред.), що ми запропонували професійну допомогу у виконанні українського мирного плану з десяти пунктів, особливо у сфері ядерної безпеки та судового переслідування за військові злочини", - зазначив Липавський.

При цьому його заступник Ян Маріан уточнив, що Чехія хоче допомогти у виконанні першого пункту мирного плану - забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки, а також допомогти створити спеціальний трибунал з військових злочинів Росії.

Зустріч щодо формули миру

Нагадаємо, на вихідних у Джидді з ініціативи України відбулася зустріч, на якій представники низки країн обговорювали формулу миру та її реалізацію. Росію туди не запрошували.

За підсумками зустрічі учасники домовилися щодо двох питань. Зокрема, вони підтримали створення робочих груп для обговорення плану врегулювання війни Росії проти України, який запропонував Київ.

Україна також планує провести Глобальний саміт миру, куди вона збирається запросити лідерів країн світу.