У ЄС виявили перешкоди для передачі Україні 200 млрд євро російських активів, - Bloomberg

Робоча група Європейського Союзу дійшла висновку, що ЄС не може законно повністю конфіскувати заморожені російські активи. Натомість пропонується зосередитися на тимчасовому використанні цих грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У проекті доповіді йдеться, що ЄС розглядає два варіанти, як він міг би використати понад 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку та направити їх до України. Багато коштів перебувають у розрахунковому центрі Euroclear, де до першого кварталу цього року вони принесли прибуток майже 750 млн євро.

Очікується, що Єврокомісія запросить мандат на роботу над цією політикою у лідерів ЄС, коли вони зустрінуться у Брюсселі наступного тижня.

Юридичні перешкоди

Робоча група ЄС щодо використання російських резервів, заморожених відповідно до санкцій блоку, обговорює, як збирати інформацію та оцінювати варіанти відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. Її члени не бачать "надійного правового засобу, що дозволяє конфіскувати заморожені або іммобілізовані активи виключно на тій підставі, що ці активи підпадають під обмежувальні заходи ЄС", - наголосила група. Натомість вона вважає за краще спрямовувати непередбачені доходи від інвестицій в Україну.

За словами анонімних джерел Bloomberg, кілька великих світових банків стурбовані тим, що конфіскація російських активів може призвести до того, що Москва помститься їхнім інтересам у країні. Росія може ускладнити життя іноземним банкам і націлитись на їхній місцевий персонал, сказав керівник одного з банків. Другий керівник сказав, що його банк не лобіює безпосередньо, але в принципі виступає проти конфіскації з боку ЄС.

Європейський центральний банк попередив, що використання відсоткових надходжень від активів може спонукати власників офіційних резервів відвернутися від євро, йдеться у звіті. Центральний банк вважає, що міжнародна координація відіграватиме ключову роль у зниженні ризиків.

У документі вказано суттєві юридичні перешкоди для одного з двох варіантів, які вивчає блок: тимчасове використання ліквідних активів російського центрального банку - іншими словами, інвестування активів та спрямування доходів в Україну.

Другий варіант

Група віддала перевагу другому варіанту: так званий непередбачений дохід. Фірми з російськими активами, які отримують великий прибуток, інвестуючи його, можуть бути зобов'язані переказати значну суму в ЄС. Це може знизити юридичний ризик для блоку, тому що ЄС не керуватиме ними.

Чиновники ЄС написали, що ця модель не вплине на фінансову стабільність, збереже бізнес-моделі залучених фірм і буде справедливою з огляду на оподаткування. "Це не вплине на правове становище активів", - додали вони.

Заява голови Єврокомісії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила у своєму виступі на Конференції з відновлення України в Лондоні, що блок виступить із пропозицією про використання цих активів до літніх канікул у середині липня.

Російські активи

Більше половини активів перебувають у готівці та депозитах, у той час як "значна сума" залишку знаходиться в цінних паперах, які будуть конвертовані в готівку в міру їх погашення протягом наступних двох-трьох років.

Єврокомісія поінформувала робочу групу "про потенційну величину доходів", якщо ці ліквідні активи будуть інвестовані обачно.

Чиновники ЄС розглядали можливість активного управління активами для одержання доходів, які можна було б використати для підтримки України. Але необхідно враховувати права власності, і існує ризик негативного прибутку, який неможливо повністю усунути, йдеться у звіті.

Загалом у документі описується нагальна необхідність продовження роботи та взяття він лідируючу роль цьому питанні на міжнародному рівні, враховуючи, більшість активів центрального банку РФ перебуває у ЄС. Очікується, що наступного тижня лідери блоку підіб'ють підсумки виконаної роботи і попросять чиновників продовжувати її роботу, йдеться у проекті заяви, з якою ознайомився Bloomberg.