Україна готує механізм для конфіскації до 500 млрд доларів заморожених активів РФ

Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом російські активи. Йдеться про суму до 500 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на Конференції з відбудови України у Лондоні.

"Росія має заплатити за те, що вона знищила, зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів російських активів, схованих на Заході. Історичне рішення було прийняте на зустрічі Ради Європи - встановити реєстр шкоди і руйнувань, завданих російською агресією в Україні", - сказав Шмигаль.

За його словами, друге джерело фінансування відбудови - це кошти українського бюджету, в тому числі від конфіскації російських активів в Україні. В українському бюджеті на 2023 рік вже передбачено 3,3 млрд доларів, і країна вже почала відновлення за ці кошти.

"Третє джерело - це допомога міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій. З необхідних 14,1 млрд доларів на rapid recovery партнери вже гарантували отримання 4,3 млрд. Проте нам потрібні ще 6,5 млрд доларів", - додає Шмигаль.

Він повідомив, що за оцінкою Світового банку на цей рік Україні необхідно 14,1 млрд доларів на такі першочергові проекти відновлення.

Зазначимо, що глава уряду у своїй колонці для британського видання The Guardian заявив, що Україна - першопроходець у процесі конфіскації чужих активів, адже до цього у світі поки подібного ніхто не робив.

"Ми розуміємо побоювання наших партнерів, але злочинні дії Росії настільки безпрецедентні, що потрібні принципово нові, сміливі рішення. Ці рішення будуть важливими не лише для України, а й для всього світу", - наголосив прем'єр.

За його словами, Україна пропонує створити універсальну систему, за якої міжнародно визнаний агресор і організатор війни розплачується за свої злочини.

"Це буде цілком легітимний механізм на основі відповідної міжнародної угоди", - додав Шмигаль.

Конфіскація активів РФ

Нагадаємо, що Україна разом з партнерами створює формат, за допомогою якого може конфіскувати заморожені російські активи у країнах Європи, США, Канаді та інших країнах-союзниках. Перш за все мова йде про державні активи РФ. Їх планують направити на відновлення України.

За даним Bloomberg, в ЄС вже вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, проте там зіштовхнулися з юридичними перешкодами.

Крім того, у травні Рада Європи створила міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресією.

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