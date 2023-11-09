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Чехія подовжила навчання українських військових до кінця 2024 року

Четвер 09 листопада 2023 02:20
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Чехія подовжила навчання українських військових до кінця 2024 року Фото: Чехія подовжила навчання українських військових до кінця 2024 року (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сенат Чехії продовжив дію мандату на військову підготовку українських солдатів до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague.

Міністр оборони Яна Чорнохова заявила, що забезпечення умов підготовки українських військових є пріоритетом. Глава відомства впевнена, що ця діяльність чеської сторони наближає закінчення війни та настання довгоочікуваного світу.

Зазначається, що підтримка цієї пропозиції дозволяє перебувати на території Чехії не лише українських солдатів, але і військовослужбовців із країн ЄС та НАТО.

"Згідно з встановленими правилами, кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії не перевищить 800 осіб, як це було цього року. Документом передбачено, що військовослужбовці Чехії зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів з країн-членів НАТО", - зазначає видання.

Допомога Україні від Чехії

Раніше начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржека заявляв, що країни Заходу мають буди готовими до того, що війна в Україні буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку.

У вересні повідомлялось, що Чехія веде переговори зі Швецією щодо можливості навчання українських пілотів на винищувачах Gripen на своїй території.

А нещодавно стало відомо, що Чеська Республіка передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Мова йде про модель - CZ BREN 2.

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