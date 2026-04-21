Чехія розкрила позицію Угорщини і Словаччини після відновлення "Дружби"

Угорщина та Словаччина змінили свою позицію щодо надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро та чергового пакета санкцій проти Росії. Будапешт та Братислава підтримають обидві ініціативи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра іноземних справ Чехії Петра Мацінки.
Мацінка зазначив, що оскільки нафтопровід "Дружба" знову запрацював, Угорщина та Словаччина підтримають санкції проти Росії та не будуть блокувати кредит для України.
"Як Угорщина, так і Словаччина сьогодні висловлювалися в такому дусі. Тому я припускаю, що якщо навіть український президент сьогодні заявив, що нафтопровід має право на роботу, то, гадаю, цю ситуацію можна буде вирішити дуже скоро", - сказав він.
Мацінка додав, що з приходом нового уряду в Будапешті є шанс на розблокування переговорних кластерів з Україною щодо вступу Києва до Євросоюзу. Підхід нового угорського уряду, можливо, буде "трохи більш примирливим і відкритішим".
"Але подивимося, тому що я думаю, що позиція Угорщини хоч і трохи зміниться після виборів, але, можливо, не настільки, як би того хотілося деяким людям", - зазначив він.
За словами голови МЗС Чехії, також буде просування в питанні нового, 20-го пакету санкцій проти Росії. Це питання також залежить від відновлення постачання нафти "Дружбою".
"Суть у тому, що є дві країни, які обумовлюють свою згоду відновленням постачання нафти. Якщо це вирішиться, я припускаю, що питання щодо пакету санкцій також зрушить з місця", - резюмував він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 квітня заявив, що Україна відремонтувала ділянку нафтопроводу "Дружба", яка була пошкоджена російським обстрілом. Тепер нафтопровід може відновити роботу.
До цього переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр пов'язав зняття угорського вето із відновленням роботи нафтопроводу "Дружба". За його словами, щойно нафта знову піде трубою - Будапешт перестане блокувати кредит.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав угорську позицію і пригрозив також заблокувати майбутні кредити Україні - попри те, що відповідальність за пошкодження "Дружби" лежить на російській стороні.
РБК-Україна також писало, що посли країн ЄС у середу, 22 квітня, мають розглянути останнє процедурне рішення, необхідне для запуску фінансування України на 90 млрд євро.