Чехія розкрила позицію Угорщини і Словаччини після відновлення "Дружби"

Мацінка зазначив, що оскільки нафтопровід "Дружба" знову запрацював, Угорщина та Словаччина підтримають санкції проти Росії та не будуть блокувати кредит для України.

"Як Угорщина, так і Словаччина сьогодні висловлювалися в такому дусі. Тому я припускаю, що якщо навіть український президент сьогодні заявив, що нафтопровід має право на роботу, то, гадаю, цю ситуацію можна буде вирішити дуже скоро", - сказав він.

Мацінка додав, що з приходом нового уряду в Будапешті є шанс на розблокування переговорних кластерів з Україною щодо вступу Києва до Євросоюзу. Підхід нового угорського уряду, можливо, буде "трохи більш примирливим і відкритішим".

"Але подивимося, тому що я думаю, що позиція Угорщини хоч і трохи зміниться після виборів, але, можливо, не настільки, як би того хотілося деяким людям", - зазначив він.

За словами голови МЗС Чехії, також буде просування в питанні нового, 20-го пакету санкцій проти Росії. Це питання також залежить від відновлення постачання нафти "Дружбою".

"Суть у тому, що є дві країни, які обумовлюють свою згоду відновленням постачання нафти. Якщо це вирішиться, я припускаю, що питання щодо пакету санкцій також зрушить з місця", - резюмував він.