Чехия раскрыла позицию Венгрии и Словакии после восстановления "Дружбы"

Венгрия и Словакия изменили свою позицию относительно предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро и очередного пакета санкций против России. Будапешт и Братислава поддержат обе инициативы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки.
Читайте также: В ЕС назвали сроки первых выплат Украине по кредиту на 90 млрд евро
Мацинка отметил, что поскольку нефтепровод "Дружба" снова заработал, Венгрия и Словакия поддержат санкции против России и не будут блокировать кредит для Украины.
"Как Венгрия, так и Словакия сегодня высказывались в таком духе. Поэтому я предполагаю, что если даже украинский президент сегодня заявил, что нефтепровод имеет право на работу, то, думаю, эту ситуацию можно будет решить очень скоро", - сказал он.
Мацинка добавил, что с приходом нового правительства в Будапеште есть шанс на разблокирование переговорных кластеров с Украиной по вступлению Киева в Евросоюз. Подход нового венгерского правительства, возможно, будет "немного более примирительным и более открытым".
"Но посмотрим, потому что я думаю, что позиция Венгрии хоть и немного изменится после выборов, но, возможно, не настолько, как бы того хотелось некоторым людям", - отметил он.
По словам главы МИД Чехии, также будет продвижение в вопросе нового, 20-го пакета санкций против России. Этот вопрос также зависит от возобновления поставок нефти по "Дружбе".
"Суть в том, что есть две страны, которые обусловливают свое согласие возобновлением поставок нефти. Если это решится, я предполагаю, что вопрос по пакету санкций также сдвинется с места", - резюмировал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский 21 апреля заявил, что Украина отремонтировала участок нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским обстрелом. Теперь нефтепровод может возобновить работу.
До этого победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр связал снятие венгерского вето с возобновлением работы нефтепровода "Дружба". По его словам, как только нефть снова пойдет по трубе - Будапешт перестанет блокировать кредит.
Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал венгерскую позицию и пригрозил также заблокировать будущие кредиты Украине - несмотря на то, что ответственность за повреждение "Дружбы" лежит на российской стороне.
РБК-Украина также писало, что послы стран ЕС в среду, 22 апреля, должны рассмотреть последнее процедурное решение, необходимое для запуска финансирования Украины на 90 млрд евро.