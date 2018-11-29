В Чехии разбился военный вертолет

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В результате авиакатастрофы никто не пострадал

В Чехии на авиабазе возле города Намешть над Ославой разбился вертолет Ми-24. Об этом заявил пресс-секретарь Генштаба Чехии Магдалену Дворжакову, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на iDNES.cz.

Как сообщается, в результате авиакатастрофы никто не пострадал. Авария произошла во время взлета. Сейчас идет следствие.

Отметим, в понедельник, 26 ноября, в Стамбуле (Турция) в результате крушения военного вертолета погибли четверо турецких военнослужащих.

Ранее американский военный ударный истребитель F/A-18 потерпел крушение, рухнув в море в районе японской префектуры Окинава во время тренировочного полета.

Также в американском штате Айова в результате аварии одномоторного самолета Piper погибли 4 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в Индонезии прекратили поиск жертв авиакатастрофы Lion Air. По словам председателя Национального агентства по поиску и спасению Мохаммеда Сяуги, теперь деятельность спасателей "ограничится мониторингом".