Военный самолет США потерпел крушение в Японии

Фото: американский военный ударный истребитель F/A-18 (U.S. Navy)

Самолет совершал тренировочный полет

Американский военный ударный истребитель F/A-18 потерпел крушение, рухнув в море в районе японской префектуры Окинава во время тренировочного полета. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телекомпанию NHK. ​

Сообщается, что два члена экипажа катапультировались и спасены.

По данным телекомпании, инцидент произошел в 12:45 по местному времени (05:45 Киев) в 250 км к востоку от города Наха.

В Министерстве обороны заявили, что предварительно причиной крушения стала проблема с двигателем. Для проведения спасательной операции был привлечен американский военный вертолет.

Добавим также, что ударный истребитель F/A-18 взлетел с авианосца США "Рональд Рейган" и совершал тренировочный полет.

Напомним, в конце октября Вооруженные силы Штатов и Японии начали крупномасштабные совместные учения Keen Sword на базе Мисава в префектуре Аомори. Отмечалось, что цель учений заключается в отработке совместных действий во время чрезвычайных ситуаций.

Как писало РБК-Украина ранее, в середине октября военные амфибийных сил Японии провели в японской префектуре Кагосима совместные учения с морскими пехотинцами США, целью которых была отработка действий при обороне отдаленных территорий.