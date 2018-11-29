У Чехії розбився військовий вертоліт

Ілюстративне фото (natoaktual.cz)

В результаті авіакатастрофи ніхто не постраждав

В Чехії на авіабазі біля міста Намешть над Ославой розбився вертоліт Мі-24. Про це заявив прес-секретар Генштабу Чехії Магдалену Дворжакову, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на iDNES.cz.

Як повідомляється, в результаті авіакатастрофи ніхто не постраждав. Аварія сталася під час зльоту. Зараз йде слідство.

Зазначимо, у понеділок, 26 листопада, в Стамбулі (Туреччина) в результаті катастрофи військового вертольота загинуло четверо турецьких військовослужбовців.

Раніше американський військовий ударний винищувач F/A-18 зазнав аварії, впавши в море в районі японської префектури Окінава під час тренувального польоту.

Також в американському штаті Айова в результаті аварії одномоторного літака Piper загинули 4 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що в Індонезії припинили пошук жертв авіакатастрофи Lion Air. За словами голови Національного агентства з пошуку та рятування Мохаммеда Сяуги, тепер діяльність рятувальників "обмежиться моніторингом".