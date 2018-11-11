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В США разбился одномомоторный самолет, погибло 4 человека

Новости » Происшествия    11.11.2018 - 01:37
Фото: потерпевший крушение самолет Piper (twitter.com/PlanesOfLegend)
Фото: потерпевший крушение самолет Piper (twitter.com/PlanesOfLegend)

Предположительная причина крушения - у пилота случился сердечный приступ

В американском штате Айова при крушении одномоторного самолета Piper погибло 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что причиной крушения самолета мог стать сердечный приступ пилота. Второй пилот пытался совершить аварийную посадку, но ему так и не удалось. 

Шериф округа Гатри сообщил, что самолет упал в 6 километрах от аэропорта Гатри-Центр на пастбище для коров. Связь с самолетом была потеряна почти сразу. Пилот запрашивал аварийную посадку и сообщал, что управление бортом передано второму пилоту-ученику. 

Управляющий аэропортом Ле-Марс Том Муллалли сообщил, что все четверо отправлялись на охотничью поездку.

Напомним, в Индонезии прекратили поиск жертв авиакатастрофы Lion Air. По словам главы Национального агентства по поиску и спасению Мохаммеда Сяуги, теперь деятельность спасателей "ограничится мониторингом".

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