В США разбился одномомоторный самолет, погибло 4 человека

Фото: потерпевший крушение самолет Piper (twitter.com/PlanesOfLegend)

Предположительная причина крушения - у пилота случился сердечный приступ

В американском штате Айова при крушении одномоторного самолета Piper погибло 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что причиной крушения самолета мог стать сердечный приступ пилота. Второй пилот пытался совершить аварийную посадку, но ему так и не удалось.

Шериф округа Гатри сообщил, что самолет упал в 6 километрах от аэропорта Гатри-Центр на пастбище для коров. Связь с самолетом была потеряна почти сразу. Пилот запрашивал аварийную посадку и сообщал, что управление бортом передано второму пилоту-ученику.

Управляющий аэропортом Ле-Марс Том Муллалли сообщил, что все четверо отправлялись на охотничью поездку.

Напомним, в Индонезии прекратили поиск жертв авиакатастрофы Lion Air. По словам главы Национального агентства по поиску и спасению Мохаммеда Сяуги, теперь деятельность спасателей "ограничится мониторингом".