В Стамбуле разбился военный вертолет, есть погибшие

Фото: место крушения (twitter.com/DailySabah)

На место крушения направлены спасательные команды

В понедельник, 26 ноября, в Стамбуле (Турция) в результате крушения военного вертолета погибли четверо турецких военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Sabah.

Как отмечается, в результате крушения еще один военный получил травмы. По данным издания, вертолет упал в районе Санджактепе в жилой зоне. На место крушения направлены спасательные команды.

Отметим, ранее американский военный ударный истребитель F/A-18 потерпел крушение, рухнув в море в районе японской префектуры Окинава во время тренировочного полета.

Также в американском штате Айова в результате аварии одномоторного самолета Piper погибли 4 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в Индонезии прекратили поиск жертв авиакатастрофы Lion Air. По словам председателя Национального агентства по поиску и спасению Мохаммеда Сяуги, теперь деятельность спасателей "ограничится мониторингом".

На борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил.