В Индонезии прекратили поиск жертв авиакатастрофы Lion Air

Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)

Все пассажиры самолета погибли

Власти Индонезии сообщили, что прекращают поиск жертв авиакатастрофы Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы Национального агентства по поиску и спасению Мохаммеда Сяуги, теперь деятельность спасателей "ограничится мониторингом". Также он добавил, что спасатели "перестали находить тела жертв".

Кроме того, будет продолжен поиск второго черного ящика самолета.

Ранее сообщалось, что на Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение неделю назад, была обнаружена неисправность датчика скорости.

Напомним, на борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

Позже стало известно, что у Boeing 737 через несколько минут после вылета из Джакарты возникли технические проблемы.

Индонезийские спасатели нашли обломок шасси от пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Также спасатели нашли бортовой самописец Boeing.

4 ноября спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы Boeing 737. Из-за то, что все останки сильно повреждены, из них было идентифицировано лишь 14.