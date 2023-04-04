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В частині Одеського району вночі не буде світла: в які години

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Одеса, Вівторок 04 квітня 2023 18:18
В частині Одеського району вночі не буде світла: в які години Ілюстративне фото: в частині Одеського району вночі не буде світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вночі 5 квітня в частині Одеського району обмежать електропостачання через проведення аварійних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДТЕК Одеські електромережі.

Повідомляється, що вночі енергетики будуть проводити аварійно-відновлювальні роботи на високовольтному обладнанні, яке вийшло з ладу через негоду 28-29 березня.

Так, з 22:00 4 квітня до 6:00 5 квітня знеструмлять частину Одеського району. Це допоможе в подальшому забезпечити безперебійне електропостачання для споживачів.

При цьому в Одесі та інших районах області обмежень не планується.

Нагадаємо, що зранку 28 березня частина Одеси та району залишилася без світла через аварійне відключення на високовольтній лінії, проте вдень світло вже відновили.

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Електроенергія вимкнення світла ДТЕК Одеса
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