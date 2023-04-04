В частині Одеського району вночі не буде світла: в які години

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДТЕК Одеські електромережі.

Повідомляється, що вночі енергетики будуть проводити аварійно-відновлювальні роботи на високовольтному обладнанні, яке вийшло з ладу через негоду 28-29 березня.

Так, з 22:00 4 квітня до 6:00 5 квітня знеструмлять частину Одеського району. Це допоможе в подальшому забезпечити безперебійне електропостачання для споживачів.

При цьому в Одесі та інших районах області обмежень не планується.

Нагадаємо, що зранку 28 березня частина Одеси та району залишилася без світла через аварійне відключення на високовольтній лінії, проте вдень світло вже відновили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.