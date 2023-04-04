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В части Одесского района ночью не будет света: в какие часы

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Одесса, Вторник 04 апреля 2023 18:18
В части Одесского района ночью не будет света: в какие часы Иллюстративное фото: в части Одесского района ночью не будет света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Ночью 5 апреля в части Одесского района ограничат электроснабжение из-за проведения аварийных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ДТЭК Одесские электросети.

Сообщается, что ночью энергетики будут проводить аварийно-восстановительные работы на высоковольтном оборудовании, которое вышло из строя из-за непогоды 28-29 марта.

Так, с 22:00 4 апреля до 6:00 5 апреля обесточат часть Одесского района. Это поможет в дальнейшем обеспечить бесперебойное электроснабжение для потребителей.

При этом в Одессе и в других районах области ограничений не планируется.

Напомним, что утром 28 марта часть Одессы и района осталась без света из-за аварийного отключения на высоковольтной линии, однако днем свет уже восстановили.

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Электроэнергия вимкнення світла ДТЭК Одесса
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