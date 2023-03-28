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Частина Одеси та району залишилася без світла: в ДТЕК назвали причину

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Одеса, Вівторок 28 березня 2023 10:14
Частина Одеси та району залишилася без світла: в ДТЕК назвали причину Фото: частина Одеси та району залишилася без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі та районі сьогодні, 28 березня частково зникло світло. Причиною тому називають аварійне відключення на високовольтній лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДТЕК Одеські електромережі.

Оновлено 10:25. Через негоду в Одеській області залишилися без світла 28 населених пунктів.

За інформацією ДТЕК, найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони.

Через сильні пориви вітру була тимчасово знеструмлена високовольтна лінія, що живить Київський та Малиновський райони міста Одеси. Втім, енергетики оперативно полагодили обладнання та поступово повертають світло в домівки одеситів.

Наразі фахівці продовжують ліквідовувати наслідки негоди.

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Так, сьогодні жителі Одеси стали масово скаржитися на раптове відключення світла, на що вже відповіли енергетики.

"Наразі сталося аварійне відключення по високовольтній лінії, в наслідок якої без електроенергії залишились клієнти частково по м. Одесі та Одеському району. Очікуйте, будь ласка, проведення робіт та відновлення живлення", - пояснили в ДТЕК.

Частина Одеси та району залишилася без світла: в ДТЕК назвали причину

Фото: в Одесі масово скаржаться на раптове відключення світла (скріншот)

Нагадаємо, також ми писали, що в Одесі найближчими днями завершиться опалювальний сезон.

Додамо, що раніше в Одесі скоротили комендантську годину.

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