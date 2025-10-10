Частина українців залишилася без води після нічної атаки: коли відновлять подачу

Київ без води на лівому березі

За даними "Київводоканалу", через знеструмлення водопровідних об’єктів у столиці частково зупинилося водопостачання.

Тиск води на правому березі понижений у Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Солом’янському районах. На лівому березі - у Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах - водопостачання відсутнє повністю.

За даними "Київводоканалу" без води залишаються 4474 будинки, триває заповнення водопровідної системи. Фахівці вже працюють над відновленням енергопостачання об’єктів, після чого вода поступово з’явиться у кранах.

Проблеми на Кіровоградщині

Через обстріли знеструмлено низку водонасосних станцій. Найбільше постраждали Світловодська громада та Олександрійський район. Як повідомляє ОКВП "Дніпро-Кіровоград", тиск у водомережі значно знизився, система працює в економному режимі.

Місцевих жителів просять зробити запас води. Якщо електропостачання не відновлять найближчим часом, воду доведеться підвозити автоцистернами.

Що кажуть у Кабміні

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що це був один із наймасштабніших комбінованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України.

"Після відбою тривог у всіх регіонах розпочалися відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюють цілодобово. У Києві та Кіровоградській області очікуємо повного відновлення водопостачання до кінця дня", - зазначила вона.

Критична інфраструктура столиці вже заживлена, проте аварійні та спеціальні графіки відключень діють у кількох областях - Київській, Полтавській, Харківській та Сумській.