Удар по Запоріжжю: батько загиблого хлопчика 3 роки провів у полоні, тепер бореться за життя
В ніч на 10 жовтня росіяни атакували в Запоріжжі приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Внаслідок цього загинув 7-річний хлопчик, а його батько і мати зараз перебувають у лікарні. Чоловік нещодавно повернувся з полону, де провів 3 роки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram і "Суспільне".
Росіяни атакували приватний сектор
"Атакували приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Сталося кілька займань. Троє людей дістали поранень. До лікарні доставили 45-річного чоловіка. Він у тяжкому стані. Медики надають постраждалому усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
ЗМІ також зазначають, що чоловік на весні повернуся із російського полону, де провів 3 роки. Нещодавно купив будинок - зараз він знищений внаслідок російської атаки. Чоловік перебуває у лікарні у важкому стані, його дружина - у середньому.
"О 2.22 був у хату "приьот". Брата чоловіка забрала швидка, не знаємо, чи врятують йому ноги - три роки в полоні, щоб загинути тут, вдома. Хлопчика не спасли у лікарні", - розповіла родичка пораненого чоловіка.
Швидка забрала хлопчика у вкрай важкому стані, пульс ледь прощупувався.
"Боролися лікарі, але не врятували. Вони (сім’я - Ред.) купили будинок на початку весни", - розповіла місцева жінка у коментарі "Суспільному".
Загалом відомо про 5 поранених у регіоні.
Атака на Запоріжжя
Росіяни атакували місто 5 "хвилями": спочатку - "Шахедами", згодом керованими авіабомбами та крилатими ракетами.
Внаслідок атаки пошкоджено газову інфраструктуру в Запоріжжі, втім тиск в мережі вже стабілізували й люди можуть користуватися газом.
Атака на Україну 10 жовтня
В ніч на 10 жовтня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів. Унаслідок обстрілу Києва поранення отримали дев’ятеро людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі атаки на лівому березі міста повністю зникла електроенергія. Під вогнем опинилися також Дніпро та Запоріжжя. Відомо вже про 20 постраждалих людей по Україні.
Володимир Зеленський заявив, що це була "цинічна й прорахована атака" з використанням понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет, спрямована проти об’єктів, які забезпечують нормальне життя українців.
Внаслідок атаки знеструмлення є у Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині. Відновлювальні роботи ведуться у Запоріжжі, Кіровоградській та Херсонській областях.