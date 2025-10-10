Удар по Запоріжжю: батько загиблого хлопчика 3 роки провів у полоні, тепер бореться за життя

В ніч на 10 жовтня росіяни атакували в Запоріжжі приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Внаслідок цього загинув 7-річний хлопчик , а його батько і мати зараз перебувають у лікарні. Чоловік нещодавно повернувся з полону, де провів 3 роки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram і " Суспільне ".

Росіяни атакували приватний сектор

"Атакували приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Сталося кілька займань. Троє людей дістали поранень. До лікарні доставили 45-річного чоловіка. Він у тяжкому стані. Медики надають постраждалому усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

ЗМІ також зазначають, що чоловік на весні повернуся із російського полону, де провів 3 роки. Нещодавно купив будинок - зараз він знищений внаслідок російської атаки. Чоловік перебуває у лікарні у важкому стані, його дружина - у середньому.

"О 2.22 був у хату "приьот". Брата чоловіка забрала швидка, не знаємо, чи врятують йому ноги - три роки в полоні, щоб загинути тут, вдома. Хлопчика не спасли у лікарні", - розповіла родичка пораненого чоловіка.

Швидка забрала хлопчика у вкрай важкому стані, пульс ледь прощупувався.

"Боролися лікарі, але не врятували. Вони (сім’я - Ред.) купили будинок на початку весни", - розповіла місцева жінка у коментарі "Суспільному".

Загалом відомо про 5 поранених у регіоні.

Атака на Запоріжжя

Росіяни атакували місто 5 "хвилями": спочатку - "Шахедами", згодом керованими авіабомбами та крилатими ракетами.

Внаслідок атаки пошкоджено газову інфраструктуру в Запоріжжі, втім тиск в мережі вже стабілізували й люди можуть користуватися газом.