Графіків далі не уникнути? Міненерго пояснило, від чого залежить ситуація зі світлом

Міненерго повідомляє, що через нічні удари по енергосистемі певні графіки відключень електроенергії поки неминучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Світлани Гринчук під час телемарафону.

Гринчук зауважила, що дійсно, сьогодні вночі ворог завдав такого прицільного комбінованого удару, в основному по областях лівобережжя, по об’єктах генерації електроенергії.

"І через це, дійсно, у нас і перебої зі світлом, і застосовуються графіки аварійних відключень для того, щоб збалансувати систему, поки енергетики не доберуться до обладнання, не оцінять його стан і не почнуть заживлювати споживачів", - зауважила вона.

Міністр зазначила, що графіки аварійних відключень діють в Чернігівській, Сумській, Харківській областях та місті Києві.

Діють також спеціальні графіки аварійних відключень. Залежно від ситуації електрики намагаються переводити мешканців на графіки тимчасових відключень, заживляти критичну інфраструктуру і паралельно працювати над оглядом, розбором завалів і оцінкою ситуації.

"За допомогою графіків відключень, через що всім українцям треба зрозуміти, ми балансуємо систему, зберігаємо її стабільну роботу. Як тільки буде можливість, ми цим постійно займаємося, будуть переведені або на тимчасові графіки, або взагалі подано електропостачання там, де не було значних пошкоджень", - додала вона.

Коли почне повертатися світло

За даними міністра, найскладніша була на Сумщині, Полтавському, Харківському регіоні та в місті Києві. Як зауважила Гринчук, зараз у місті Києві повернули електропостачання вже 270 тисяч споживачів. Їх заживили, й енергетики продовжують роботу.

"Дуже сподіваюсь, що протягом доби, до кінця цієї доби в нас буде вже значно більша кількість. Можливо, дуже важко зараз прогнозувати точні цифри, енергетики працюють, але будемо по максимуму заживляти споживачів", - пояснила вона.

За словами міністра, справа в тому, що були атаковані об’єкти генерації, до яких була підключена велика кількість споживачів. Зараз застосовуються резервні схеми перепідключення, тимчасові схеми перепідключення, у людей поступово з’являється світло.

"За декілька годин буде відновлено також водопостачання. На постійному контакті і координації всі міністерства задіяні, всі служби, всі енергетики працюють без перерв, тому сподіваємося, що максимально зможемо заживити", - відзначила міністр.

Також, за її даними, частину споживачів вже заживлено в Сумській області. Енергетики працюють над тим, що, якщо і будуть застосовуватися графіки відключень, то, щоб це були погодинні, а не аварійні, щоб люди були зі світлом.

Чи повернеться Україна до графіків відключення світла

Міністр відповіла, що все залежить від того, наскільки сильно постраждали об’єкти.

"Я ж кажу, що тільки о 7:30 енергетики і рятувальники зайшли на об’єкти і зможуть за кілька годин оцінити стан інфраструктури, оцінити стан об’єктів, і напрацювати можливість швидкого відновлення і включення в роботу. Тобто від цього залежать графіки", - сказала вона.

Водночас міністр зазначила, що Міненерго буде кожні 2 години виходити з оновленою інформацією щодо ситуації в енергосистеми.

"І ще хотіла попросити споживачів, тому що зараз багато інформації щодо ситуації, - довіряйте офіційній інформації. Буде комунікувати щодо ситуації Міненерго, Укренерго, регіональні системи розподілу - ваші обленерго. Тому звіряйтеся з сайтами цих органів і отримуйте достовірну інформацію", - сказала Гринчук.

Чи потрібен Україні зараз імпорт електроенергії

"За необхідності ми використовуємо імпорт. У нас є така можливість. Нагадую, це 2,1 гігавата. Ми можемо імпортувати від країн-сусідів. Якщо буде необхідно, будемо імпортувати. Зараз питання не так в використанні імпорту, а в забезпеченні можливості передачі електроенергії. Цим зараз і займаємося", - відповіла Гринчук.