Часть украинцев осталась без воды после ночной атаки: когда восстановят подачу

Киев без воды на левом берегу

По данным "Киевводоканала", из-за обесточивания водопроводных объектов в столице частично остановилось водоснабжение.

Давление воды на правом берегу понижено в Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Соломенском районах. На левом берегу - в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах - водоснабжение отсутствует полностью.

По данным "Киевводоканала", без воды остаются 4474 дома, продолжается заполнение водопроводной системы. Специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения объектов, после чего вода постепенно появится в кранах.

Проблемы в Кировоградской области

Из-за обстрелов обесточен ряд водонасосных станций. Больше всего пострадали Светловодская громада и Александрийский район. Как сообщает ОКВП "Днепр-Кировоград", давление в водосети значительно снизилось, система работает в экономном режиме.

Местных жителей просят сделать запас воды. Если электроснабжение не восстановят в ближайшее время, воду придется подвозить автоцистернами.

Что говорят в Кабмине

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что это был один из самых масштабных комбинированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.

"После отбоя тревог во всех регионах начались восстановительные работы. Ремонтные бригады работают круглосуточно. В Киеве и Кировоградской области ожидаем полного восстановления водоснабжения до конца дня", - отметила она.

Критическая инфраструктура столицы уже запитана, однако аварийные и специальные графики отключений действуют в нескольких областях - Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской.