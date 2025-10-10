Часть украинцев осталась без воды после ночной атаки: когда восстановят подачу

После ночной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру в Украине в нескольких регионах возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Самая сложная ситуация - в Киеве и Кировоградской области.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
По данным "Киевводоканала", из-за обесточивания водопроводных объектов в столице частично остановилось водоснабжение.
Давление воды на правом берегу понижено в Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Соломенском районах. На левом берегу - в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах - водоснабжение отсутствует полностью.
По данным "Киевводоканала", без воды остаются 4474 дома, продолжается заполнение водопроводной системы. Специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения объектов, после чего вода постепенно появится в кранах.
Из-за обстрелов обесточен ряд водонасосных станций. Больше всего пострадали Светловодская громада и Александрийский район. Как сообщает ОКВП "Днепр-Кировоград", давление в водосети значительно снизилось, система работает в экономном режиме.
Местных жителей просят сделать запас воды. Если электроснабжение не восстановят в ближайшее время, воду придется подвозить автоцистернами.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что это был один из самых масштабных комбинированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.
"После отбоя тревог во всех регионах начались восстановительные работы. Ремонтные бригады работают круглосуточно. В Киеве и Кировоградской области ожидаем полного восстановления водоснабжения до конца дня", - отметила она.
Критическая инфраструктура столицы уже запитана, однако аварийные и специальные графики отключений действуют в нескольких областях - Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской.
Напомним, в ночь на 10 октября Россия осуществила одну из крупнейших атак по Украине, выпустив более 450 дронов и десятки ракет. Президент Владимир Зеленский охарактеризовал удар как циничный и призвал международных партнеров усилить системы ПВО и ввести новые санкции против РФ.
В результате обстрелов пострадала энергетическая инфраструктура, жилые дома и транспортные объекты в нескольких регионах, в частности в Киеве, Запорожье, Днепре, Полтаве, Чернигове и Кировограде. Без электроснабжения остаются несколько областей, сейчас продолжаются восстановительные работы.
Во время атаки погибли люди, среди них 7-летний ребенок, десятки получили ранения. Во многих регионах введены аварийные графики отключений электроэнергии, а школы и детские сады работают в режиме Пунктов несокрушимости.
Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что в Киеве уже запитано 270 тысяч потребителей, водоснабжение постепенно восстанавливается. Ситуация зависит от состояния поврежденных объектов генерации и подключенных потребителей. Графики отключений могут быть почасовыми, а энергетики работают над максимальным восстановлением света. Министерство будет обновлять информацию каждые два часа.
