Де сьогодні в Україні вимикають світло: графіки та список міст
Через ворожі обстріли у ніч на п'ятницю, 10 жовтня, у низці регіонів було запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії. Було пошкоджено критичну інфраструктуру.
РБК-Україна розповідає, де сьогодні в Україні запроваджено графіки відключення електроенергії.
Київ та область
Сьогодні вночі російська армія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі столиці. Внаслідок ворожого удару у місті почались масштабні перебої з енергопостачання.
У частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Подiльського, Святошинського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
А ось в Київській області у частині Бориспільського району зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Водночас у Київській обласній військовій адміністрації уточнили, що наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.
У населених пунктах розгортаються пункти незламності. А об'єкти інфраструктури переходять на генератори.
Ситуація у Києві
Як повідомили у КМДА, через наслідки нічної атаки та відсутність електро- та водопостачання у частині міста заклади освіти працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації.
Так, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності. Там можна зігрітись, зарядити свої електронні пристрої, мати доступ до води, та укриття під час повітряної тривоги.
Навчальний процес
За даними КМДА, у столиці навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення.
"У закладах організовано чергові класи/групи. Однак просимо батьків за можливості залишити дітей вдома. Також звертаємося до керівників установ: якщо ваші співробітники мають дошкільнят або школярів - дозвольте сьогодні працювати дистанційно", - повідомили у відомстві.
Суми та область
У Сумській області сьогодні будуть діяти графіки аварійних відключень світла.
Обмеження застосовуються за вказівкою НЕК Укренерго через наслідки російської атаки на енергосистему, повідомляє компанія.
Станом на 08:30 графіки діють для 10 черг споживачів.
"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", - повідомила міська рада Сум.
Чернігів та область
У Чернігові та області протягом дня будуть діяти графіки погодинних відключень. За даними "Чернігівобленерго", якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, плануємо протягом дня зменшити обсяг обмежень.
Обстріл 10 жовтня
Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів. Унаслідок обстрілу столиці поранення отримали дев’ятеро людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі атаки на лівому березі міста повністю зникла електроенергія.
Під вогнем опинилися також Дніпро та Запоріжжя - унаслідок обстрілів там спалахнули пожежі, є постраждалі серед мирного населення. За попередніми даними, головною метою російських атак були об’єкти енергетичної інфраструктури.
