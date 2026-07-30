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Частина Сумщини залишилася без світла через атаки РФ

09:30 30.07.2026 Чт
1 хв
Чи відомо, коли відновлять електропостачання?
aimg Тетяна Степанова
Фото: частина Сумщини залишилася без світла через атаки РФ (Getty Images)

Частина Сумської області у четвер, 30 липня, залишилася без електроенергії через російські атаки на енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

"У частині Сумщини маємо масштабне аварійне знеструмлення. Причина - наслідки систематичних атак армії РФ на об'єкти енергетики", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.

Інформацію щодо причин відключень за вашою адресою можна переглядати:

  • в особистому кабінеті E-Svitlo;
  • на сайті АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" у розділі "Споживачам - Відключення";
  • за номерами кол-центру: 0 800 300 247 або 0542 659 659.

Обстріли України

Нагадаємо, цієї ночі Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Вибухи лунали в Києві, Львові, Вінниці, Рівному та інших містах.

Зокрема, внаслідок атаки по Львову поранено щонайменше 30 людей.

У передмісті Кривого Рогу від ворожої ракети загинула сім'я з трьома дітьми.

А у Київські області внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед яких неповнолітній, а також частково зруйновано приватний житловий будинок.

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Сумська областьЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світла