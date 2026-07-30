Частина Сумщини залишилася без світла через атаки РФ

Обстріли України

Нагадаємо, цієї ночі Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Вибухи лунали в Києві, Львові, Вінниці, Рівному та інших містах.

Зокрема, внаслідок атаки по Львову поранено щонайменше 30 людей.

У передмісті Кривого Рогу від ворожої ракети загинула сім'я з трьома дітьми.

А у Київські області внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед яких неповнолітній, а також частково зруйновано приватний житловий будинок.