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Часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ

09:30 30.07.2026 Чт
1 мин
Известно ли, когда возобновят электроснабжение?
aimg Татьяна Степанова
Фото: часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ (Getty Images)

Часть Сумской области в четверг, 30 июля, осталась без электроэнергии из-за российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"В части Сумщины есть масштабное аварийное обесточивание. Причина - последствия систематических атак армии РФ на объекты энергетики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.

Информацию о причинах отключения по вашему адресу можно просматривать:

  • в личном кабинете E-Svitlo;
  • на сайте АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в разделе "Потребителям - Отключение";
  • по номерам колл-центра: 0 800 300 247 или 0542 659 659.

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Взрывы раздавались в Киеве, Львове, Виннице, Ровно и других городах.

В частности, в результате атаки по Львову ранены по меньшей мере 30 человек.

В пригороде Кривого Рога от вражеской ракетыпогибла семья с тремя детьми.

А в Киевские области в результате обстрела пострадали пять человек, среди которых несовершеннолетний, а также частично разрушен частный жилой дом.

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