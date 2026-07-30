Часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Взрывы раздавались в Киеве, Львове, Виннице, Ровно и других городах.

В частности, в результате атаки по Львову ранены по меньшей мере 30 человек.

В пригороде Кривого Рога от вражеской ракетыпогибла семья с тремя детьми.

А в Киевские области в результате обстрела пострадали пять человек, среди которых несовершеннолетний, а также частично разрушен частный жилой дом.