Масована атака на Київщину: є постраждалі та руйнування

У ніч проти 30 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київську область. У Броварському районі внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед яких неповнолітній, а також частково зруйновано приватний житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію .

Жителів області закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та своєчасно прямувати до укриттів, адже це може врятувати життя.

У КОВА наголосили, що російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.

Внаслідок ворожої атаки частково зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок. На місці події працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару та фіксації завданих руйнувань.

Трьох постраждалих рятувальники ДСНС витягли з-під завалів. Їх госпіталізували до місцевої лікарні. Ще двом особам медики надали допомогу на місці.

Що відомо про нічну атаку окупантів

Окрім області ворог атакував і столицю. В результаті удару одна людина загинула. В Оболонському та Святошинському районах зафіксовані пожежі, повідомив мер Кличко.

У селі під Кривим Рогом балістична ракета РФ влучила у житловий будинок, де мешкала багатодітна родина. Унаслідок удару загинули шестеро людей - серед них дівчатка 5 та 12 років. Ще 8 осіб отримали поранення, зокрема двоє дітей - хлопчики 6 та 15 років.

Також окупанти атакували Львів. Наразі там розбирають завали у багатоквартирних будинках. 15 людей вважаються постраждалими.