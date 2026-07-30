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Масована атака на Київщину: є постраждалі та руйнування

07:41 30.07.2026 Чт
2 хв
Який район опинився під ударом окупантів РФ?
aimg Пилип Бойко
Масована атака на Київщину: є постраждалі та руйнування Фото: рятувальник ДСНС (ДСНС України)
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У ніч проти 30 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київську область. У Броварському районі внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед яких неповнолітній, а також частково зруйновано приватний житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Трьох постраждалих рятувальники ДСНС витягли з-під завалів. Їх госпіталізували до місцевої лікарні. Ще двом особам медики надали допомогу на місці.

Внаслідок ворожої атаки частково зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок. На місці події працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару та фіксації завданих руйнувань.

У КОВА наголосили, що російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.

Жителів області закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та своєчасно прямувати до укриттів, адже це може врятувати життя.

Що відомо про нічну атаку окупантів

Окрім області ворог атакував і столицю. В результаті удару одна людина загинула. В Оболонському та Святошинському районах зафіксовані пожежі, повідомив мер Кличко.

У селі під Кривим Рогом балістична ракета РФ влучила у житловий будинок, де мешкала багатодітна родина. Унаслідок удару загинули шестеро людей - серед них дівчатка 5 та 12 років. Ще 8 осіб отримали поранення, зокрема двоє дітей - хлопчики 6 та 15 років.

Також окупанти атакували Львів. Наразі там розбирають завали у багатоквартирних будинках. 15 людей вважаються постраждалими.

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