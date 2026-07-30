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У Львові вже понад 25 постраждалих унаслідок нічної атаки

08:26 30.07.2026 Чт
1 хв
Мешканці допомагають розбирати завали - під ними можуть бути ще люди
aimg Олена Чупровська
У Львові вже понад 25 постраждалих унаслідок нічної атаки Фото: наслідки атаки на Львів 30 липня (t.me/dsns_telegram)
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Унаслідок атаки по Львову поранено щонайменше 26 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового та голову ЛОВА Максима Козицького.

"Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих," - сказав він.

Міський голова додав, що мешканці допомагають розбирати завали, де можуть перебувати їхні сусіди чи знайомі.

Під завалами можуть бути люди.

Загалом пошкоджено близько 20 будинків, серед них є школи та дитячі садки.

Козицький додав, що кількість постраждалих унаслідок удару збільшилась до 26, з них 15 - в лікарні. Серед постраждалих є діти, одна з них у лікарні.

Нагадаємо, цієї ночі Росія масовано атакувала Україну. Вибухи пролунали у багатьох областях, в тому числі на заході України.

Вибухи чули в Києві, Вінниці, Рівному та інших містах. А в передмісті Кривого Рогу від ворожої ракети загинула сім'я з трьома дітьми.

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