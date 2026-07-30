У Львові вже понад 25 постраждалих унаслідок нічної атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового та голову ЛОВА Максима Козицького.

"Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих," - сказав він.

Міський голова додав, що мешканці допомагають розбирати завали, де можуть перебувати їхні сусіди чи знайомі.

Під завалами можуть бути люди.

Загалом пошкоджено близько 20 будинків, серед них є школи та дитячі садки.

Козицький додав, що кількість постраждалих унаслідок удару збільшилась до 26, з них 15 - в лікарні. Серед постраждалих є діти, одна з них у лікарні.