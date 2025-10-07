Частина операцій засекречена: ракети "Нептун" понад 50 разів уражали ворога минулого року

Підрозділи ЗСУ у 2024 році завдали понад 50 уражень росіянам за допомогою ракет "Нептун". Про більшість влучних ударів не повідомлялось, щоб не розкривати всі характеристики зброї.

Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на ефір "Новини.LIVE".