Частина операцій засекречена: ракети "Нептун" понад 50 разів уражали ворога минулого року
Підрозділи ЗСУ у 2024 році завдали понад 50 уражень росіянам за допомогою ракет "Нептун". Про більшість влучних ударів не повідомлялось, щоб не розкривати всі характеристики зброї.
Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на ефір "Новини.LIVE".
"Минулого року було більше ніж 50 уражень (за допомогою ракети "Нептун" – ред.). Ми не розкриваємо, зазвичай, застосування. Але іноді, коли вже медійність цього кейсу випливає доволі серйозно, ми можемо повідомити, що так, це ми", - зазначив Плетенчук.
Він також підкреслив, що система "Нептун" вже була успішно застосована, її використовують, і вона приносить результат.
Ракети "Нептун" у ЗСУ
Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.
Ще у 2023 році повідомлялось, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". 1 жовтня 2024 року Зеленський на відкриті другого Міжнародного форуму оборотних індустрій заявив, що Україна створила нову балістичну ракету.
А вже у березні цього року заявив, що ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування.
Вперше ракету "Довгий Нептун" РК360Л показали на День Незалежності у відео на офіційному акаунті держпорталу "Зброя".
А ось в ніч на 29 вересня українські ракети "Нептун" уразили Карачевський завод "Електродеталь" в Брянській області. Він виробляє продукцію для потреб російського оборонного комплексу.