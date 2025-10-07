Часть операций засекречена: ракеты "Нептун" более 50 раз поражали врага в прошлом году

Фото: ракеты "Нептун" более 50 раз поражали врага в прошлом году (facebook.com/generalstaff_ua)

Подразделения ВСУ в 2024 году нанесли более 50 поражений россиянам с помощью ракет "Нептун". О большинстве точных ударов не сообщалось, чтобы не раскрывать все характеристики оружия.

Об этом заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на эфир "Новости.LIVE".