Война в Украине

Часть операций засекречена: ракеты "Нептун" более 50 раз поражали врага в прошлом году

Вторник 07 октября 2025 12:32
Часть операций засекречена: ракеты "Нептун" более 50 раз поражали врага в прошлом году Фото: ракеты "Нептун" более 50 раз поражали врага в прошлом году (facebook.com/generalstaff_ua)
Автор: Константин Широкун

Подразделения ВСУ в 2024 году нанесли более 50 поражений россиянам с помощью ракет "Нептун". О большинстве точных ударов не сообщалось, чтобы не раскрывать все характеристики оружия.

Об этом заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на эфир "Новости.LIVE".

"В прошлом году было более 50 поражений (с помощью ракеты "Нептун" - ред.). Мы не раскрываем, как правило, применение. Но иногда, когда уже медийность этого кейса выплывает довольно серьезно, мы можем сообщить, что да, это мы", - отметил Плетенчук.

Он также подчеркнул, что система "Нептун" уже была успешно применена, ее используют, и она приносит результат.

Ракеты "Нептун" в ВСУ

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно применила ракеты "Нептун" и планирует регулярное использование в будущем собственных баллистических ракет.

Еще в 2023 году сообщалось, что в Украине создают ракеты "длинные Нептуны". 1 октября 2024 года Зеленский на открытии второго Международного форума оборотных индустрий заявил, что Украина создала новую баллистическую ракету.

А уже в марте этого года заявил, что ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение.

Впервые ракету "Длинный Нептун" РК360Л показали на День Независимости в видео на официальном аккаунте госпортала "Зброя".

А вот в ночь на 29 сентября украинские ракеты "Нептун" поразили Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области. Он производит продукцию для нужд российского оборонного комплекса.

