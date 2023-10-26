Частина Одеси залишиться без світла до вечора: повний список адрес

Сьогодні в Одесі фахівці ДТЕК проводять ремонтні роботи.

Світла до 17:00 не буде за адресами, підключеними до Центрального РЕМ:

вул. Колонтаївська ,9/ корп.11,

вул. Садиковська, 19-44,

вул. О. Кутузакія, 1, 3, 11- 42,

вул. Південна, 13-48,

вул. Різовська, 17-28,

вул. Розкидайлівська, 16,30,

вул. Сєрова, 1-27,

вул. Ясиновського, 12,16,

вул. Південна, 17-34,

вул. Колонтаївська, 2, 8, 8/1,19, 21,

вул. Сєрова, 30-38.

До 18:00 будуть знеструмлені:

вул. Фесенка, 7,

вул. Тираспольське, 21-27

Також Північний РЕМ буде проводити роботи в Одесі, тому до 18:00 будуть знеструмлені:

пров. 4-й Деревообробний, 1-117,

пров. 5-й Деревообробний, 3а-141

Світла до 19:00 не буде на:

36-а лінія, 15,

36-а лінія на житловому масиві, 1-24,

37-а лінія на житловому масиві, 1-18,

45-а лінія на житловому масиві, 1-36,

46-а лінія на житловому масиві, 1-35,

вул. Луцька, 65,67,69,71,73,75, вул. 4-а, 38-52,

пров. Оранжерейний, 1-16Б,

43-а лінія на житловому масиві, 2-34,

44-а лінія на житловому масиві, 1-51,

вул. Луцька, 59-63,

вул. Ракетна, 1-18,

вул. Агрономічна, 60-131,

вул. Ак. Панкратової, 1-31А,

вул. Кругова, 10Б-58,

вул. Хавкіна, 1-31,

вул. Академіка Воробйова, 5,

вул. Нежданової, 2-28,

пров. 1-й Ключовий, 1,1а,2,4,5,17,

пров. 2-й Ключовий, 1-15А,

пров. Ключовий,3,7,9,11,13,15/корп.2,15а,19,21,21а, вул., 4-а 37,39,58,58а.

До 20:00 будуть знеструмлені:

вул. Теплична, 3Б, 4А,

вул. Чорноморського Козацтва, 56,58,71,73,75,79/корп.81,83,85,87,89,91,93,

вул. 1-а Сортувальна, 36,42, 42а, 44,

вул. Лузанівська, 65,67,

вул. Червона 5,7,9,15.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що вони можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Так, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - у матеріалі РБК-Україна.

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