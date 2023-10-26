Частина Одеси залишиться без світла до вечора: повний список адрес

У четвер, 26 жовтня, спеціалісти проводитимуть ремонтні роботи в Одесі, через що частина міста залишиться без електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Одеської міської ради.
Сьогодні в Одесі фахівці ДТЕК проводять ремонтні роботи.
Світла до 17:00 не буде за адресами, підключеними до Центрального РЕМ:
До 18:00 будуть знеструмлені:
Також Північний РЕМ буде проводити роботи в Одесі, тому до 18:00 будуть знеструмлені:
Світла до 19:00 не буде на:
До 20:00 будуть знеструмлені:
Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що вони можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".
Так, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.
Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - у матеріалі РБК-Україна.
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