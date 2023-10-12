В Україні можливі блекаути через обстріли, але не тривалі, - Міненерго

У разі ударів російських окупантів по об'єктах енергосистеми України у цей осінньо-зимовий період у 2023-24 роках у країні можливі відключення світла. Однак таке знеструмлення не буде тривалим.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Чиновник зазначив, що зараз спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак, а також їхній вплив на енергосистему України досить складно.

"Будемо по ходу реагувати і приймати рішення", - сказав глава Міненерго.

За словами міністра, зараз проводяться тренування для підготовки "до будь-яких рішень".

"Безумовно, якщо будуть масовані удари, дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі - можливі блекаути. Але ми готуємо все для того, щоб вони мали... вони і будуть мати короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати", - наголосив він.

Російські удари по енергосистемі України

Нагадаємо, минулої осені та взимку російські окупанти регулярно проводили масовані удари по Україні. Їхньою метою була енергосистема.

Внаслідок пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури по всій Україні запроваджували графіки відключень світла.

Раніше міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в Україні відновили практично всі теплові електростанції, які противник пошкодив ракетними ударами.

Наприкінці серпня глава Міненерго Герман Галущенко заявив, що Україна планує пройти зиму без відключень світла, для цього є необхідні ресурси. Але такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.