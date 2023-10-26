Часть Одессы останется без света до вечера: полный список адресов

В четверг, 26 октября, специалисты будут проводить ремонтные работы в Одессе, из-за чего часть города останется без электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского городского совета.
Сегодня в Одессе специалисты ДТЭК проводят ремонтные работы.
Света до 17:00 не будет по адресам, подключенным к Центральному РЭС:
До 18:00 будут обесточены:
Также Северный РЭС будет проводить работы в Одессе, поэтому до 18:00 будут обесточены.
Света до 19:00 не будет на:
До 20:00 будут обесточены:
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что они могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".
Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.
Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам - в материале РБК-Украина.
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