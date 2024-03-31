Частина Одеси залишилась без світла й водопостачання через аварію на підстанції

Внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій частина Одеси залишилась без енергозабезпечення та водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Одеси.
Аварійне відключення сталось об 11:40. Внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій без світла залишились жителі:
"В ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки", - пише міська рада.
У тому ж числі були знеструмлені деякі об'єкти "Інфоксводоканалу" та наявні резервні вводи до них. Через це було припинено водопостачання до:
Зокрема можливе зниження тиску у Приморському районі.
"Після усунення аварії енергетиками та забезпечення електропостачання, буде відновлено подачу води", - додає міськрада.
Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:
До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.
Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей.
Під час атаки в Одеській області сталась пожежа на одному з енергетичних об'єктів куди впали уламки збитого БпЛА.
У тому ж числі в Одесі, через обмеження подачі електроенергії, припинили роботу електротранспорту.
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