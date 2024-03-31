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Частина Одеси залишилась без світла й водопостачання через аварію на підстанції

Фото: Частина Одеси залишилась без світла й водопостачання через аварію на підстанції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій частина Одеси залишилась без енергозабезпечення та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Одеси.

Аварійне відключення сталось об 11:40. Внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій без світла залишились жителі: 

  • Хаджибейського та Київського районів;
  •  частини Одеського району області. 

"В ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки", - пише міська рада. 

У тому ж числі були знеструмлені деякі об'єкти "Інфоксводоканалу" та наявні резервні вводи до них. Через це було припинено водопостачання до: 

  • Київського; 
  • Хаджибейського районів Одеси. 

Зокрема можливе зниження тиску у Приморському районі. 

"Після усунення аварії енергетиками  та забезпечення електропостачання, буде відновлено подачу води", - додає міськрада. 

Ракетний обстріл 31 березня

Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:

  • 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;
  • 11-ма ударними БпЛА типу "Шахед";
  • балістичною ракетою "Іскандер-М";
  • керованою авіаційною ракетою Х-59.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей.

Під час атаки в Одеській області сталась пожежа на одному з енергетичних об'єктів куди впали уламки збитого БпЛА.

У тому ж числі в Одесі, через обмеження подачі електроенергії, припинили роботу електротранспорту.

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Одеса