Часть Одессы осталась без света и водоснабжения из-за аварии на подстанции

Аварийное отключение произошло в 11:40. В результате аварии на одной из высоковольтных подстанций без света остались жители:

Хаджибейского и Киевского районов;

части Одесского района области.

"В эти минуты ремонтные работы продолжаются. Там, где это возможно, энергетики перезапитают на резерв объекты критической инфраструктуры и дома", - пишет городской совет.

В том же числе были обесточены некоторые объекты "Инфоксводоканала" и имеющиеся резервные вводы к ним. Из-за этого было прекращено водоснабжение в:

Киевский;

Хаджибейский районы Одессы.

В частности возможно снижение давления в Приморском районе.

"После устранения аварии энергетиками и обеспечения электроснабжения, будет восстановлена подача воды", - добавляет горсовет.

Ракетный обстрел 31 марта

Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:

14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555;

11-ю ударными БпЛА типа "Шахед";

баллистической ракетой "Искандер-М";

управляемой авиационной ракетой Х-59.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В общем удалось уничтожить 18 воздушных целей.

Во время атаки в Одесской области произошел пожар на одном из энергетических объектов куда упали обломки сбитого БпЛА.

В том же числе в Одессе из-за ограничения подачи электроэнергии прекратили работу электротранспорта.