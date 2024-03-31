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Часть Одессы осталась без света и водоснабжения из-за аварии на подстанции

Фото: Часть Одессы осталась без света и водоснабжения из-за аварии на подстанции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате аварии на одной из высоковольтных подстанций часть Одессы осталась без энергообеспечения и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал городского совета Одессы.

Аварийное отключение произошло в 11:40. В результате аварии на одной из высоковольтных подстанций без света остались жители: 

  • Хаджибейского и Киевского районов;
  • части Одесского района области. 

"В эти минуты ремонтные работы продолжаются. Там, где это возможно, энергетики перезапитают на резерв объекты критической инфраструктуры и дома", - пишет городской совет. 

В том же числе были обесточены некоторые объекты "Инфоксводоканала" и имеющиеся резервные вводы к ним. Из-за этого было прекращено водоснабжение в: 

  • Киевский; 
  • Хаджибейский районы Одессы. 

В частности возможно снижение давления в Приморском районе. 

"После устранения аварии энергетиками и обеспечения электроснабжения, будет восстановлена подача воды", - добавляет горсовет. 

Ракетный обстрел 31 марта

Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:

  • 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555;
  • 11-ю ударными БпЛА типа "Шахед";
  • баллистической ракетой "Искандер-М";
  • управляемой авиационной ракетой Х-59.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В общем удалось уничтожить 18 воздушных целей.

Во время атаки в Одесской области произошел пожар на одном из энергетических объектов куда упали обломки сбитого БпЛА.

В том же числе в Одессе из-за ограничения подачи электроэнергии прекратили работу электротранспорта.

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Одесса