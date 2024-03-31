Часть Одессы осталась без света и водоснабжения из-за аварии на подстанции

В результате аварии на одной из высоковольтных подстанций часть Одессы осталась без энергообеспечения и водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал городского совета Одессы.
Аварийное отключение произошло в 11:40. В результате аварии на одной из высоковольтных подстанций без света остались жители:
"В эти минуты ремонтные работы продолжаются. Там, где это возможно, энергетики перезапитают на резерв объекты критической инфраструктуры и дома", - пишет городской совет.
В том же числе были обесточены некоторые объекты "Инфоксводоканала" и имеющиеся резервные вводы к ним. Из-за этого было прекращено водоснабжение в:
В частности возможно снижение давления в Приморском районе.
"После устранения аварии энергетиками и обеспечения электроснабжения, будет восстановлена подача воды", - добавляет горсовет.
Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:
К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.
В общем удалось уничтожить 18 воздушных целей.
Во время атаки в Одесской области произошел пожар на одном из энергетических объектов куда упали обломки сбитого БпЛА.
В том же числе в Одессе из-за ограничения подачи электроэнергии прекратили работу электротранспорта.
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