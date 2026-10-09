Частина Одеси залишилась без світла через аварію в мережі

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Кілька районів Одеси у п'ятницю, 9 жовтня, знеструмлені через локальну аварію в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"У частині Пересипського, Хаджибейського та Приморського районів м. Одеси зникло світло через локальну аварію в мережі", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Місцеві пабліки повідомляють, що разом зі світлом у частині міста зникло також і водопостачання. Фото: повідомлення ДТЕК про знеструмлення (скріншот) В мережу також виклали кілька відео з вулицями міста, зануреними у цілковиту темряву. https://t.me/RBC_ua_news/208160?single Нагадаємо, сьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг.