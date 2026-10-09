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Частина Одеси залишилась без світла через аварію в мережі

21:40 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Частина Одеси залишилась без світла через аварію в мережі Фото: в Одесі зникло світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Кілька районів Одеси у п'ятницю, 9 жовтня, знеструмлені через локальну аварію в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"У частині Пересипського, Хаджибейського та Приморського районів м. Одеси зникло світло через локальну аварію в мережі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Місцеві пабліки повідомляють, що разом зі світлом у частині міста зникло також і водопостачання.

Частина Одеси залишилась без світла через аварію в мережі
Фото: повідомлення ДТЕК про знеструмлення (скріншот)

В мережу також виклали кілька відео з вулицями міста, зануреними у цілковиту темряву.

Нагадаємо, сьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг.

Зазначимо, в "Укренерго" попередили українців про графіки погодинних відключень у суботу, 10 жовтня. Вони діятимуть не цілодобово.

Крім того, в "Укренерго" пояснили, що відключення світла в Україні пов'язані не з дефіцитом електроенергії, а спричинені ворожими ударами по магістральних мережах та підстанціях.

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ДТЕК Одеса Відключеня світла
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