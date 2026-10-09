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Часть Одессы осталась без света из-за аварии в сети

21:40 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Часть Одессы осталась без света из-за аварии в сети Фото: в Одессе пропал свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Несколько районов Одессы в пятницу, 9 октября, обесточены из-за локальной аварии в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В части Пересыпского, Хаджибейского и Приморского районов г. Одессы исчез свет из-за локальной аварии в сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Местные паблики сообщают, что вместе со светом в части города исчезло также водоснабжение.

Часть Одессы осталась без света из-за аварии в сети
Фото: сообщение ДТЭК об обесточивании (скриншот)

В сеть также выложили несколько видео с улицами города, погруженными во тьму.

Напомним, сегодня в Украине ужесточили графики отключений света. У части потребителей ограничения будут достигать 2,5 очереди вместо анонсированных ранее 2 очередей.

Отметим, в "Укрэнерго" предупредили украинцев о графиках почасовых отключений в субботу, 10 октября. Они будут действовать не круглосуточно.

Кроме того, в "Укрэнерго" объяснили, что отключения света в Украине связаны не с дефицитом электроэнергии, а вызваны вражескими ударами по магистральным сетям и подстанциям.

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