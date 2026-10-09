Вже не цілодобово: українців попередили про графіки відключень світла 10 жовтня

Графіки погодинних відключень у суботу, 10 жовтня, діятимуть у частині областей України. Крім того, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Завтра у частині областей вимушено будуть застосовуватись наступні обмеження:

00:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

В "Укренерго" пояснили, що обмеження запроваджують через наслідки російських комбінованих обстрілів енергооб’єктів.

"Внаслідок російських обстрілів - ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Крім того, всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.