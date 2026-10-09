Світло вимикатимуть частіше: в Україні посилили графіки на 9 жовтня
В Україні у п'ятницю, 9 жовтня, посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Енергетики прогнозували відключення в обсязі від 0,5 до 2 черг, однак обсяг вимушено збільшили.
Окрім погодинних графіків для населення, у регіонах застосовують обмеження потужності для промисловості. Це необхідно, щоб запобігти перевантаженню обладнання, пошкодженого російськими обстрілами.
У частині районів Києва та Київської області тривають аварійні відключення - погодинні графіки наразі не діють. До них повернуться лише після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Чому зросло споживання
В "Укренерго" зазначили, що сьогодні зранку рівень споживання електроенергії виявився на 11,4% вищим, ніж за аналогічний період минулого дня.
Це пояснюється зменшенням обсягу вимушених відключень у частині регіонів, а також хмарною та дощовою погодою на заході країни, яка знизила виробництво побутових сонячних електростанцій.
Нагадаємо, 8 жовтня росіяни вдарили по важливому для Києва енергооб'єкту. Після цього у столиці почалися серйозні проблеми з електропостачанням.
Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко запропонував частині киян виїхати з міста. Він не закликав до повної евакуації, а лише рекомендує розглянути варіант тимчасового переїзду до когось поза межами столиці.