Світло вимикатимуть частіше: в Україні посилили графіки на 9 жовтня

В Україні у п'ятницю, 9 жовтня, посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Енергетики прогнозували відключення в обсязі від 0,5 до 2 черг, однак обсяг вимушено збільшили.

Окрім погодинних графіків для населення, у регіонах застосовують обмеження потужності для промисловості. Це необхідно, щоб запобігти перевантаженню обладнання, пошкодженого російськими обстрілами.

У частині районів Києва та Київської області тривають аварійні відключення - погодинні графіки наразі не діють. До них повернуться лише після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Чому зросло споживання

В "Укренерго" зазначили, що сьогодні зранку рівень споживання електроенергії виявився на 11,4% вищим, ніж за аналогічний період минулого дня.

Це пояснюється зменшенням обсягу вимушених відключень у частині регіонів, а також хмарною та дощовою погодою на заході країни, яка знизила виробництво побутових сонячних електростанцій.