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Не через дефіцит електрики: в "Укренерго" пояснили, чому насправді вимикають світло

19:56 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Не через дефіцит електрики: в "Укренерго" пояснили, чому насправді вимикають світло Фото: відключення світла (Getty Images)
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Відключення світла в Україні спричинені ворожими ударами по магістральних мережах та підстанціях, а не дефіцитом електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

З початку жовтня у низці регіонів регулярно застосовують графіки обмежень споживання для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. При цьому загального дефіциту потужності в енергосистемі немає.

У певні години енергетикам навіть доводиться обмежувати роботу "зеленої" генерації на піках її ефективності, а профіцит електроенергії спрямовувати на експорт.

Головні причини знеструмлень

В "Укренерго" виділяють кілька основних факторів, які призводять до вимушених обмежень:

  • Локальний енергодефіцит. Системні руйнування об'єктів генерації в окремих областях змушують передавати електроенергію за сотні кілометрів, що не передбачалося жодними проєктами. Наразі саме магістральні мережі є головною ціллю ворожих ударів.
  • Нова тактика обстрілів. Росіяни безперервно атакують підстанції та лінії систем передачі й розподілу поблизу великих міст із високим рівнем споживання. Через це транспортувати необхідний обсяг світла в певні регіони складно або технічно неможливо - навіть за наявності надлишку електрики в інших областях.
  • Загроза для ремонтних бригад. Постійні повітряні тривоги ускладнюють швидкі відновлювальні роботи. Окрім того, окупанти неодноразово завдавали повторних цілеспрямованих ударів саме по місцях, де працюють кваліфіковані фахівці та спецтехніка.

Як швидше зупинити відключення

"Енергетики роблять усе можливе, щоб усувати наслідки ворожих обстрілів якнайшвидше. Навіть з урахуванням майже нескінченних повітряних тривог", - зазначає "Укренерго".

Енергетики мають необхідний досвід, техніку та запас обладнання, щоб відновлювати мережі після ударів кожної ракети чи реактивного "Шахеда".

Водночас фахівці закликали українців ощадливо використовувати електроенергію в регіонах, де діють обмеження. Чим меншим буде навантаження на мережі, тим коротшими стануть періоди вимушених знеструмлень.

Нагадаємо, сьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг.

Зазначимо, в "Укренерго" попередили українців про графіки погодинних відключень у суботу, 10 жовтня. Вони діятимуть не цілодобово.

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