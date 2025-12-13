ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Часть Николаевской области осталась без света из-за ночной атаки РФ

Николаевская область, Суббота 13 декабря 2025 08:43
UA EN RU
Часть Николаевской области осталась без света из-за ночной атаки РФ Фото: часть Николаевской области осталась без света из-за ночной атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 13 декабря атаковали критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области. Часть населенных пунктов осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Олега Сенкевича и главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. Сейчас без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов", - сообщил Сенкевич.

По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас без пострадавших.

В Николаеве в связи с техническими особенностями работы электротранспорта на маршрутах города будут осуществлять перевозки исключительно троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 км (до полной разрядки аккумуляторных батарей).

Движение трамваев и троллейбусов марки "Днепр" временно приостановлено.

Также временно не будет осуществляться раздача очищенной воды трамваем и троллейбусом.

Пассажиров просят внимательно следить за маршрутом движения. Водители во время поездки дополнительно будут объявлять направление движения и конечную остановку.

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 13 декабря российские войска в очередной раз осуществили комбинированную атаку по Украине. Для удара враг применял дроны и ракеты различных типов.

В частности, россияне атаковали Одессу дронами. В этом городе, а также в Днепре, были слышны взрывы.

Позже, после часа ночи, враг запустил крылатые ракеты "Калибр", баллистику и аэробаллистические ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Взрывы были слышны в Николаеве и Кривом Роге, но основной целью снова стала Одесса и область.

Утром враг повторно пытался атаковать Одессу и Николаев дронами. В обоих городах было шумно.

Известно, что после ночной атаки в Одессе возникли перебои со светом и водой. Кроме того, в сети писали о частичном блэкауте в Херсонской и Николаевской областях.

Подробнее о ночной атаке на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Николаевская область Война в Украине Атака дронов Отключения света
Новости
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе