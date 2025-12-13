Часть Николаевской области осталась без света из-за ночной атаки РФ

Российские войска в ночь на 13 декабря атаковали критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области. Часть населенных пунктов осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Олега Сенкевича и главы Николаевской ОВА Виталия Кима .

"Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. Сейчас без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов", - сообщил Сенкевич.

По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас без пострадавших.

В Николаеве в связи с техническими особенностями работы электротранспорта на маршрутах города будут осуществлять перевозки исключительно троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 км (до полной разрядки аккумуляторных батарей).

Движение трамваев и троллейбусов марки "Днепр" временно приостановлено.

Также временно не будет осуществляться раздача очищенной воды трамваем и троллейбусом.

Пассажиров просят внимательно следить за маршрутом движения. Водители во время поездки дополнительно будут объявлять направление движения и конечную остановку.