Частина Києва залишиться без води до ночі: які будинки відключать вже завтра (адреси)

Вівторок 26 серпня 2025 09:58
Частина Києва залишиться без води до ночі: які будинки відключать вже завтра (адреси) Завтра деякі будинки Києва залишаться без водопостачання (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У середу, 27 серпня, в одному з районів Києва буде тимчасово відсутнє водопостачання - майже до самої ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Де саме в Києві та як довго не буде води

У КМДА розповіли (посилаючись на ПрАТ АК "Київводоканал"), що завтра, 27 серпня, тимчасово відсутнє водопостачання буде на Оболоні - через планові роботи, які триватимуть:

  • з 8:00 (зранку);
  • до 23:00 (ввечері).

Які будинки залишаться без водопостачання

Мешканцям і гостям столиці повідомили, що тимчасово відсутнє водопостачання буде в житлових будинках за такими адресами:

  • вулиця Оболонська набережна: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 і 73;
  • проспект Володимира Івасюка: 2, 2-Д, 2-Г, 4, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 10, 10-А, 10-Б, 12, 12-А та 12-С.

Крім того, можливе пониження тиску води в будинках на проспекті Володимира Івасюка: 12-Г, 12-Д, 12-Є, 12-Ж, 12-П, 14, 14-А, 14-Б, 14-Г, 16, 16-Б, 16-В, 18-А, 20, 20-А, 20-Б, 22 та 24.

Де людям знайти автоцистерни з питною водою

З огляду на заплановане заздалегідь відключення, автоцистерни з питною водою будуть розміщені за адресами:

  • проспект Володимира Івасюка, 4;
  • проспект Володимира Івасюка, 6;
  • проспект Володимира Івасюка, 8;
  • проспект Володимира Івасюка, 10;
  • проспект Володимира Івасюка, 12-А;
  • вулиця Оболонська набережна, 49.

"У "Київводоканалі" перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.

Частина Києва залишиться без води до ночі: які будинки відключать вже завтра (адреси)Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.

Крім того, ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати інакше й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі оцінили водність основних річок країни за першу половину серпня й визначили, які "артерії" стрімко міліють і де показники - критичні.

Читайте також, як у Черкасах блискавка влучила у водопровід.

