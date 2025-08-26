Частина Києва залишиться без води до ночі: які будинки відключать вже завтра (адреси)
У середу, 27 серпня, в одному з районів Києва буде тимчасово відсутнє водопостачання - майже до самої ночі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
Де саме в Києві та як довго не буде води
У КМДА розповіли (посилаючись на ПрАТ АК "Київводоканал"), що завтра, 27 серпня, тимчасово відсутнє водопостачання буде на Оболоні - через планові роботи, які триватимуть:
- з 8:00 (зранку);
- до 23:00 (ввечері).
Які будинки залишаться без водопостачання
Мешканцям і гостям столиці повідомили, що тимчасово відсутнє водопостачання буде в житлових будинках за такими адресами:
- вулиця Оболонська набережна: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 і 73;
- проспект Володимира Івасюка: 2, 2-Д, 2-Г, 4, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 10, 10-А, 10-Б, 12, 12-А та 12-С.
Крім того, можливе пониження тиску води в будинках на проспекті Володимира Івасюка: 12-Г, 12-Д, 12-Є, 12-Ж, 12-П, 14, 14-А, 14-Б, 14-Г, 16, 16-Б, 16-В, 18-А, 20, 20-А, 20-Б, 22 та 24.
Де людям знайти автоцистерни з питною водою
З огляду на заплановане заздалегідь відключення, автоцистерни з питною водою будуть розміщені за адресами:
- проспект Володимира Івасюка, 4;
- проспект Володимира Івасюка, 6;
- проспект Володимира Івасюка, 8;
- проспект Володимира Івасюка, 10;
- проспект Володимира Івасюка, 12-А;
- вулиця Оболонська набережна, 49.
"У "Київводоканалі" перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.
Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
