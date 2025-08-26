Часть Киева останется без воды до ночи: какие дома отключат уже завтра (адреса)
В среду, 27 августа, в одном из районов Киева будет временно отсутствовать водоснабжение - почти до самой ночи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Где именно в Киеве и как долго не будет воды
В КГГА рассказали (ссылаясь на ЧАО АК "Киевводоканал"), что завтра, 27 августа, временно отсутствовать водоснабжение будет на Оболони - из-за плановых работ, которые будут продолжаться:
- с 8:00 (утром);
- до 23:00 (вечером).
Какие дома останутся без водоснабжения
Жителям и гостям столицы сообщили, что временно отсутствовать водоснабжение будет в жилых домах по таким адресам:
- улица Оболонская набережная: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 и 73;
- проспект Владимира Ивасюка: 2, 2-Д, 2-Г, 4, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 10, 10-А, 10-Б, 12, 12-А и 12-С.
Кроме того, возможно понижение давления воды в домах на проспекте Владимира Ивасюка: 12-Г, 12-Д, 12-Е, 12-Ж, 12-П, 14, 14-А, 14-Б, 14-Г, 16, 16-Б, 16-В, 18-А, 20, 20-А, 20-Б, 22 и 24.
Где людям найти автоцистерны с питьевой водой
Учитывая запланированное заранее отключение, автоцистерны с питьевой водой будут размещены по адресам:
- проспект Владимира Ивасюка, 4;
- проспект Владимира Ивасюка, 6;
- проспект Владимира Ивасюка, 8;
- проспект Владимира Ивасюка, 10;
- проспект Владимира Ивасюка, 12-А;
- улица Оболонская набережная, 49.
"В "Киевводоканале" приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.
Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.
Кроме того, мы сообщали, что за вред рекам и водоемам в Украине могут наказывать иначе и объясняли, кому грозят новые штрафы.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре оценили водность основных рек страны за первую половину августа и определили, какие "артерии" стремительно мелеют и где показатели - критические.
Читайте также, как в Черкассах молния попала в водопровод.