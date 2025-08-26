ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Часть Киева останется без воды до ночи: какие дома отключат уже завтра (адреса)

Вторник 26 августа 2025 09:58
UA EN RU
Часть Киева останется без воды до ночи: какие дома отключат уже завтра (адреса) Завтра некоторые дома Киева останутся без водоснабжения (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 27 августа, в одном из районов Киева будет временно отсутствовать водоснабжение - почти до самой ночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Где именно в Киеве и как долго не будет воды

В КГГА рассказали (ссылаясь на ЧАО АК "Киевводоканал"), что завтра, 27 августа, временно отсутствовать водоснабжение будет на Оболони - из-за плановых работ, которые будут продолжаться:

  • с 8:00 (утром);
  • до 23:00 (вечером).

Какие дома останутся без водоснабжения

Жителям и гостям столицы сообщили, что временно отсутствовать водоснабжение будет в жилых домах по таким адресам:

  • улица Оболонская набережная: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 и 73;
  • проспект Владимира Ивасюка: 2, 2-Д, 2-Г, 4, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 10, 10-А, 10-Б, 12, 12-А и 12-С.

Кроме того, возможно понижение давления воды в домах на проспекте Владимира Ивасюка: 12-Г, 12-Д, 12-Е, 12-Ж, 12-П, 14, 14-А, 14-Б, 14-Г, 16, 16-Б, 16-В, 18-А, 20, 20-А, 20-Б, 22 и 24.

Где людям найти автоцистерны с питьевой водой

Учитывая запланированное заранее отключение, автоцистерны с питьевой водой будут размещены по адресам:

  • проспект Владимира Ивасюка, 4;
  • проспект Владимира Ивасюка, 6;
  • проспект Владимира Ивасюка, 8;
  • проспект Владимира Ивасюка, 10;
  • проспект Владимира Ивасюка, 12-А;
  • улица Оболонская набережная, 49.

"В "Киевводоканале" приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.

Часть Киева останется без воды до ночи: какие дома отключат уже завтра (адреса)Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.

Кроме того, мы сообщали, что за вред рекам и водоемам в Украине могут наказывать иначе и объясняли, кому грозят новые штрафы.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре оценили водность основных рек страны за первую половину августа и определили, какие "артерии" стремительно мелеют и где показатели - критические.

Читайте также, как в Черкассах молния попала в водопровод.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Оболонский район Водоснабжение Советы
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы