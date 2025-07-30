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Спалах світла й "вибух": у Черкасах блискавка влучила у водопровід (фото)

Середа 30 липня 2025 13:02
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Спалах світла й "вибух": у Черкасах блискавка влучила у водопровід (фото) У Черкасах блискавка наробила лиха (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Черкасах під час негоди блискавка влучила у водопровід на одній з вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Черкасиводоканал" у Facebook.

Якого лиха наробила блискавка під час негоди у Черкасах

Згідно з інформацією комунального підприємства, "негода наробила трохи лиха і на мережах".

Так, блискавка влучила у водопровід на вулиці Богдана Хмельницького. Внаслідок цього мережа "Черкасиводоканалу" зазнала пошкодження.

Місцеві мешканці розповіли, що при цьому були помічені:

  • сильний спалах світла;
  • гучний звук, "як вибух".

Спалах світла й &quot;вибух&quot;: у Черкасах блискавка влучила у водопровід (фото)Наслідки влучання блискавки (фото: facebook.com/КП "Черкасиводоканал")

Зазначається, що після цього:

  • в деяких оселях зникло світло;
  • у декількох будинках згоріли електролічильники.

Спалах світла й &quot;вибух&quot;: у Черкасах блискавка влучила у водопровід (фото)На місці пригоди працюють фахівці КП (фото: facebook.com/КП "Черкасиводоканал")

У "Черкасиводоканалі" повідомили, що оперативно перекрили аварійну ділянку водомережі між:

  • вулицею Садовою;
  • вулицею Нарбутівською.

"Наразі триває погодження мереж - далі приступаємо до аварійно-відновлювальних робіт", - підсумували у КП.

Спалах світла й &quot;вибух&quot;: у Черкасах блискавка влучила у водопровід (фото)Спалах світла й &quot;вибух&quot;: у Черкасах блискавка влучила у водопровід (фото)Публікація комунального підприємства (скриншот: facebook.com/КП "Черкасиводоканал")

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що через сильні дощі й пориви вітру, які пройшлися територією Житомирської, Вінницької, Київської та деяких інших областей України, рятувальники продовжували ліквідовувати підтоплення, повалені дерева та аварійні ситуації.

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