Спалах світла й "вибух": у Черкасах блискавка влучила у водопровід (фото)

У Черкасах під час негоди блискавка влучила у водопровід на одній з вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Черкасиводоканал" у Facebook.

"Наразі триває погодження мереж - далі приступаємо до аварійно-відновлювальних робіт", - підсумували у КП.

У "Черкасиводоканалі" повідомили, що оперативно перекрили аварійну ділянку водомережі між:

Зазначається, що після цього:

Місцеві мешканці розповіли , що при цьому були помічені:

Так, блискавка влучила у водопровід на вулиці Богдана Хмельницького. Внаслідок цього мережа "Черкасиводоканалу" зазнала пошкодження.

Згідно з інформацією комунального підприємства, "негода наробила трохи лиха і на мережах".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що через сильні дощі й пориви вітру, які пройшлися територією Житомирської, Вінницької, Київської та деяких інших областей України, рятувальники продовжували ліквідовувати підтоплення, повалені дерева та аварійні ситуації.

Крім того, ми пояснювали, що коїться з погодою в липні й чи варто чекати сюрпризів від початку серпня.

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