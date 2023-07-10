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Час обіцянок закінчився. Україна має стати членом НАТО, - президент Литви

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна повинна стати членом НАТО, тому Альянс має вирішити, як забезпечити її приєднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Україна має стати членом НАТО. Час обіцянок закінчився, треба дивитися як це забезпечити", - сказав він.

Науседа додав, що НАТО - дуже міцний альянс, тож він має забезпечувати єдність та солідарність. Він також додав, що усі намагання роз'єднати його зазнали невдачі.

"НАТО є організацією консенсусу. Я сподіваюсь, що ми зможемо дійти компромісу у цьому питанні. Важливо щоб завтра-післязавтра були прийняті рішення, які б зробити так, що членство України в НАТО було не теорією, а практичною можливістю", - додав президент Литви.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна хоче отримати запрошення до вступу в НАТО після закінчення війни під час саміту, який пройде 11-12 липня. При цьому Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.

Зазначимо, що сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени Альянсу погодилися скасувати ПДЧ для України.

До того ж, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом НАТО.

Нагадаємо, Науседа заявив, що рішення, які ухвалять на саміті у Вільнюсі, не повинні розчарувати українців. За його словами, наша держава отримає "не все, але багато".

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