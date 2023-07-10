RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Время обещаний закончилось. Украина должна стать членом НАТО, - президент Литвы

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина должна стать членом НАТО, поэтому Альянсу следует решить, как обеспечить ее присоединение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Украина должна стать членом НАТО. Время обещаний истекло, надо смотреть как это обеспечить", - сказал он.

Науседа добавил, что НАТО - очень крепкий альянс, поэтому он должен обеспечивать единство и солидарность. Он также добавил, что все попытки разъединить его потерпели неудачу.

"НАТО является организацией консенсуса. Я надеюсь, что мы сможем прийти к компромиссу в этом вопросе. Важно чтобы завтра-послезавтра были приняты решения, которые бы сделали так, чтобы членство Украины в НАТО было не теорией, а практической возможностью", - добавил президент Литвы.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина хочет получить приглашение к вступлению в НАТО после окончания войны на саммите, который пройдет 11-12 июля. При этом Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены Альянса согласились отменить ПДЧ для Украины.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом НАТО.

Напомним, Науседа заявил, что решения, которые будут приняты на саммите в Вильнюсе, не должны разочаровать украинцев. По его словам, наше государство получит "не все, но многое".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЛитва