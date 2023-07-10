Время обещаний закончилось. Украина должна стать членом НАТО, - президент Литвы

"Украина должна стать членом НАТО. Время обещаний истекло, надо смотреть как это обеспечить", - сказал он.

Науседа добавил, что НАТО - очень крепкий альянс, поэтому он должен обеспечивать единство и солидарность. Он также добавил, что все попытки разъединить его потерпели неудачу.

"НАТО является организацией консенсуса. Я надеюсь, что мы сможем прийти к компромиссу в этом вопросе. Важно чтобы завтра-послезавтра были приняты решения, которые бы сделали так, чтобы членство Украины в НАТО было не теорией, а практической возможностью", - добавил президент Литвы.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина хочет получить приглашение к вступлению в НАТО после окончания войны на саммите, который пройдет 11-12 июля. При этом Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены Альянса согласились отменить ПДЧ для Украины.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом НАТО.

Напомним, Науседа заявил, что решения, которые будут приняты на саммите в Вильнюсе, не должны разочаровать украинцев. По его словам, наше государство получит "не все, но многое".

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