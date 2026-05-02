До бюджету США 2027 року не включили фінансування USAI для України

Під час засідання сенатор Ангус Кінг (від штату Мен) порушив питання щодо подальшої підтримки України та раніше виділеної фінансової допомоги. Ідеться про 800 млн доларів, виділення яких затвердили торік у два етапи - по 400 млн у 2026 і 2027 роках.

Учасники слухань повідомили, що ці кошти 2026 року надійшли в березні, проте їхній розподіл наразі ще триває.

Очільник Пентагону Піт Хегсет, який відповідав на запитання сенатора Ангуса Кінга про фінансування ініціативи підтримки України, сказав, що у Вашингтоні очікують більшої участі в плані фінансів - країнами Європи.

"Ми хочемо, щоб Європа активізувалася, фінансувала і взяла на себе цей тягар. Це багаті країни зі статками у 20 трильйонів доларів проти економіки у 2 трлн доларів. Європа може зробити крок уперед, Європа може профінансувати це... Якщо це так важливо для Європи... то європейські країни мають платити за це", - заявив Хегсет.

Під час цього ж засідання в.о. фінансового керівника Пентагону Джулс Герст підтвердив, що фінансування цієї програми на 2027 рік у документі відсутнє.

"Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI", - сказав він.

Зазначимо, що програма Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) являє собою механізм військової допомоги Україні. В її рамках Пентагон міг укладати контракти з оборонними компаніями на виробництво озброєння і техніки для потреб ЗСУ. Ініціатива була запущена в період президентства Джо Байдена.