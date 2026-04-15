ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Найбільше пишаюся": Венс цинічно похизувався припиненням допомоги Україні

09:50 15.04.2026 Ср
2 хв
За ого словами, це одне з найбільших "досягнень" Білого дому
Тетяна Степанова
"Найбільше пишаюся": Венс цинічно похизувався припиненням допомоги Україні Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що дуже пишається тим, що Сполучені Штати припинили фінансування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венса під час спілкування з журналістами.

Венс стверджує, що одним із головних досягнень Білого дому є рішення припинити фінансувати війну в Україні.

"Одна з речей, якою я найбільше пишаюся як представник адміністрації - це те, що ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю - купуйте, але Сполучені Штати більше не купують і не відправляють зброю Україні. Ми вийшли з цього процесу", - сказав він.

США припинили фіннсування України

Нагадаємо, після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, американці поступово припинили напряму надавати Україні військову допомогу.

Замість цього спільно з НАТО було створено програму PURL. Її мета - оперативне забезпечення України критично важливим американським озброєнням, що не має європейських аналогів.

Механізм передбачає формування пріоритетного списку потреб (зокрема ППО та артилерійських боєприпасів), погодженого з партнерами України.

Фінансування закупівель здійснюють країни Альянсу шляхом внесків до спільного фонду, після чого США забезпечують пряме постачання техніки та боєприпасів на фронт.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що нинішні проблеми з військовими запасами країни, зокрема пов’язані з передачею озброєння Україні, є наслідком рішень попередньої адміністрації.

За його словами, у Вашингтоні вже переглядають підходи до використання оборонних ресурсів і наголошують на потребі якнайшвидше поповнити запаси на тлі одночасної підтримки України та військової кампанії проти Ірану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Допомога Україні Війна в Україні Джей Ді Венс
Новини
Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян
Аналітика
