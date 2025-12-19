Трамп підписав оборонний бюджет США: скільки передбачено на допомогу Україні

У четвер, 18 грудня, президент США Дональд Трамп підписав закон про національне забезпечення оборони на 2026 фінансовий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

Це відбувається на тлі того, що команда Трампа веде переговори, намагаючись зупинити війну Росії проти України.

Щодо України, у документі передбачено виділення Україні 800 млн доларів – по 400 млн доларів протягом 2026 і 2027 років – у рамках Ініціативи допомоги у сфері безпеки, яка передбачає закупівлю американського озброєння для ЗСУ.

США зменшили допомогу Україні

Нагадаємо, після повернення Дональда Трампа до Білого дому Сполучені Штати скоротили обсяги підтримки України.

У військовій сфері НАТО та США запустили механізм PURL, який дозволяє європейським країнам фінансувати та закуповувати американське озброєння для потреб України.

На початку грудня Трамп знову заявив, що США більше не витрачають власні кошти на допомогу Україні. За його словами, тепер за американську зброю розраховується НАТО, а Вашингтон отримує кошти від Альянсу.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 грудня Конгрес США схвалив проєкт оборонного бюджету з грошима на допомогу Україні.

У законі робиться посилений акцент на європейській обороні. Білому дому заборонено зменшувати чисельність військ в Європі нижче 76 тисяч осіб на термін в понад 45 днів. Заборонено також вивозити або передавати ключове військове обладнання.

Закон про оборону також уповноважує Балтійську ініціативу безпеки та передбачає виділення 175 мільйонів доларів на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії.