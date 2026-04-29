Американський сенатор звинуватив Пентагон у блокуванні допомоги Україні на 400 млн доларів
Сенатор-республіканець Мітч Макконнелл заявив, що Міністерство оборони США затримує надання Україні військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікаціюTheWashington Post.
Кошти схвалено, але не спрямовано
Йдеться про пакет у розмірі 400 млн доларів, передбачений для Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
Ця програма передбачає закупівлю озброєння та обладнання Пентагоном у американських оборонних компаній.
Фінансування було затверджено в рамках Закону про національну оборону, ухваленого Конгресом у грудні 2025 року.
Звинувачення на адресу Пентагону
За словами Макконнелла, виділені кошти фактично не використовуються і "застрягли" всередині оборонного відомства.
Сенатор зазначив, що члени комітету Сенату з асигнувань надіслали запит до аналітичного підрозділу Пентагону, однак відповіді не отримали.
Роль аналітичного відділу
Підрозділ, до якого зверталися законодавці, очолює заступник міністра оборони Елбрідж Колбі.
Як стверджує Макконнелл, саме він раніше був причетний до рішення про призупинення поставок озброєння Україні.
Суперечки навколо бюджету
Крім того, Колбі висловлювався критично щодо витрат на підтримку України і союзників США в країнах Балтії, називаючи такі програми "марнотратними".
У результаті ці напрямки не були включені до початкового бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік.
Позиція Конгресу
Проте республіканська більшість в обох палатах Конгресу не підтримала такого підходу і повернула фінансування допомоги Україні до остаточного варіанту законопроєкту.
Попри це, за даними сенатора, кошти досі не надійшли за призначенням.
