Допомогу у 400 мільйонів для України виділили "вже вчора", - заява Гегсета

Пентагон офіційно розблокував пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. Кошти були вивільнені після тривалого тиску з боку американських законодавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv Post .

Заяву про виділення грошей міністр війни США Піт Гегсет зробив під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників. За його словами, бюрократичні перепони нарешті подолано.

"Кошти були вивільнені станом на вчора", - заявив Гегсет під час засідання.

Раніше ці фінанси були схвалені Конгресом. Проте вони залишалися замороженими. Посадовці довгий час не могли пояснити причини затримки. Це викликало хвилю критики з боку політиків.