Допомогу у 400 мільйонів для України виділили "вже вчора", - заява Гегсета
Пентагон офіційно розблокував пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. Кошти були вивільнені після тривалого тиску з боку американських законодавців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv Post.
Заяву про виділення грошей міністр війни США Піт Гегсет зробив під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників. За його словами, бюрократичні перепони нарешті подолано.
"Кошти були вивільнені станом на вчора", - заявив Гегсет під час засідання.
Раніше ці фінанси були схвалені Конгресом. Проте вони залишалися замороженими. Посадовці довгий час не могли пояснити причини затримки. Це викликало хвилю критики з боку політиків.
Що передувало скандалу з грошима
До виступу Гегсета з підтвердженням виділення грошей сенатор-республіканець Мітч Макконнелл заявив, що Міністерство оборони США затримує надання Україні військової допомоги.
Сенатор зазначив, що члени комітету Сенату з асигнувань надіслали запит до аналітичного підрозділу Пентагону, однак відповіді не отримали.
А ще раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо скорочення допомоги Україні, заявивши, що такі підходи можуть бути вигідними Росії.
"Я не погоджуюся з віцепрезидентом, - наголосив Зеленський. - Ми відкриті, і ми не вороги. Росія - це ворог".