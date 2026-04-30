Головна » Новини » Війна в Україні

Допомогу у 400 мільйонів для України виділили "вже вчора", - заява Гегсета

06:34 30.04.2026 Чт
Міністр війни США після звинувачень у затримці прояснив ситуацію
Допомогу у 400 мільйонів для України виділили "вже вчора", - заява Гегсета

Пентагон офіційно розблокував пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. Кошти були вивільнені після тривалого тиску з боку американських законодавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv Post.

Читайте також: Перший транш з 90 млрд від ЄС піде на дрони: названо терміни виплати

Заяву про виділення грошей міністр війни США Піт Гегсет зробив під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників. За його словами, бюрократичні перепони нарешті подолано.

"Кошти були вивільнені станом на вчора", - заявив Гегсет під час засідання.

Раніше ці фінанси були схвалені Конгресом. Проте вони залишалися замороженими. Посадовці довгий час не могли пояснити причини затримки. Це викликало хвилю критики з боку політиків.

Що передувало скандалу з грошима

До виступу Гегсета з підтвердженням виділення грошей сенатор-республіканець Мітч Макконнелл заявив, що Міністерство оборони США затримує надання Україні військової допомоги.

Сенатор зазначив, що члени комітету Сенату з асигнувань надіслали запит до аналітичного підрозділу Пентагону, однак відповіді не отримали.

А ще раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо скорочення допомоги Україні, заявивши, що такі підходи можуть бути вигідними Росії.

"Я не погоджуюся з віцепрезидентом, - наголосив Зеленський. - Ми відкриті, і ми не вороги. Росія - це ворог".

Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО